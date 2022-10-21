Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş ile Serik Belediyespor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya 4. turdan katılan Beşiktaş, Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş - Serik Belediyespor MAÇI İZLE - CANLI