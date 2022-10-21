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Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Beşiktaş Süper Lig'de sakatlıklar boğuşuyor. Geride kalan 10 haftada siyah beyazlılarda 13 futbolcu sakatlık ya da hastalık sorunu yaşadı. Ismael'in planladığı şok pres ve 90 dakika yüksek tempo oyunu, fiziksel yetersizlikten dolayı tam olarak uygulanamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık problemi, bir ara aynı anda 12-13 futbolcunun forma giyememesi durumunu da beraberinde getirmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya...

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Teknik direktör Valerien İsmael'in istediği sahanın her yerinde şok pres ve yüksek tempo oyunu, hem sakatlıklar hem de geri dönüşlerde fiziksel yetersizlikler nedeniyle tam olarak uygulanamadı. Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor.

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ta şimdiye kadar 13 futbolcu, maçlarda ya da antrenmanlarda sakatlık ve hastalık sorunu yaşadı. Bu isimler arasında Atiba geride kalan 10 haftada takımla birlikte olamadı.

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Kanadalı futbolcudan sonra en fazla maç kaçıran isimler Ghezzal ve Josef de Souza (5'er). Hali hazırda tedavileri devam eden Saiss, Weghorst, Ghezzal, Atiba ve Emrecan'ın, Hatay deplasmanında forma giyme ihtimalleri yok denecek kadar az.

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

İşte Beşiktaş'ın sakatlık raporu

Romain Saiss-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

N'Koudou-Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı)

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Ghezzal-Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı)

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Weghorst-Kasık sakatlığı

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Tayyip Talha Sanuç-Baş dönmesi (İstanbulspor maçını tamamlayamadı)

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Welinton-Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 müsabakada oynamadı)

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Josef de Souza-Diz menisküsü (5 maç kaçırdı)

Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Atiba-Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı)

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