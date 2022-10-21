Beşiktaş sakatlıklarla boğuşuyor! Valerien Ismael o taktiği uygulayamadı

Teknik direktör Valerien İsmael'in istediği sahanın her yerinde şok pres ve yüksek tempo oyunu, hem sakatlıklar hem de geri dönüşlerde fiziksel yetersizlikler nedeniyle tam olarak uygulanamadı. Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor.