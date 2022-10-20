Savaşmaya hazırım

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, siyahbeyazlı takımda düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Siyah-beyazlılara sol kanat beki olarak transfer edilen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'taki macerasında henüz çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen sağ bek, orta saha ve sağ kanat hatlarında forma giymişti. Takım çalışmalarında etkin görüntüsüyle dikkat çeken Tayfur, teknik ekibi memnun ediyor. Tayfur Bingöl, teknik direktör Valerien İsmael'in görev vereceği her bölgede oynamaya hazır. Bingöl, Hatayspor maçında da forma bekliyor.