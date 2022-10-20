Haberler Beşiktaş Savaşmaya hazırım

Savaşmaya hazırım

Alanyaspor’dan alınan ve 8 maçta sadece 297 dakika oynayan Tayfur Bingöl, ilk 11 şansını yakalamak için ‘savaşmaya’ hazır.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Savaşmaya hazırım
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, siyahbeyazlı takımda düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor. Siyah-beyazlılara sol kanat beki olarak transfer edilen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'taki macerasında henüz çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen sağ bek, orta saha ve sağ kanat hatlarında forma giymişti. Takım çalışmalarında etkin görüntüsüyle dikkat çeken Tayfur, teknik ekibi memnun ediyor. Tayfur Bingöl, teknik direktör Valerien İsmael'in görev vereceği her bölgede oynamaya hazır. Bingöl, Hatayspor maçında da forma bekliyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray maçı için bomba iddia! "Tarihin en kötü hakemi" geliyor...
Piyango vurdu! Hadise Kıbrıs'taki yılbaşı konseri için dudak uçuklatan rakama anlaştı
Fırtına'da kasım ayı çözüm ayı!
Resmen 'Fransız' kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmen 'Fransız' kaldı!
Sakat oynatmam
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan gol resitali Galatasaray'dan gol resitali 07:20
Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu 07:18
Berkan Kutlu’dan alkışlık performans Berkan Kutlu’dan alkışlık performans 07:16
Aslantepe’de ilklerin gecesi Aslantepe’de ilklerin gecesi 07:07
Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar 06:33
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia 01:41
Daha Eski
Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... 01:35
Başlangıç Başlangıç 01:34
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:31
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! 01:20
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:18
G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE 01:18