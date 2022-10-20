Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in 18 haftalık performansı, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın gerisinde kaldı. Şenol Güneş'in her açıdan zirvede olduğu listede Sergen Yalçın ikinci sırayı alırken İsmael söz konusu çalıştırıcılar içinden sadece Avcı'yı geçebildi. Şenol Güneş, Sergen Yalçın'a 8, Valerien İsmael'e 12 ve Abdullah Avcı'ya 14 puan fark attı. Şenol Güneş 18 haftada 44, Sergen Yalçın 36, İsmael 32 ve Avcı da 30 puan topladı.
BeşiktaşTeknik Direktörü Valerien İsmael'in 18 haftalık performansı, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın gerisinde kaldı. Şenol Güneş'in her açıdan zirvede olduğu listede Sergen Yalçın ikinci sırayı alırken İsmael söz konusu çalıştırıcılar içinden sadece Avcı'yı geçebildi. Şenol Güneş, Sergen Yalçın'a 8, Valerien İsmael'e 12 ve Abdullah Avcı'ya 14 puan fark attı. Şenol Güneş 18 haftada 44, Sergen Yalçın 36, İsmael 32 ve Avcı da 30 puan topladı.