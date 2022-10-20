Rıdvan Yılmaz İskoçya’da kalır

Beşiktaş'tan G. Rangers'a transfer olan ancak bugüne kadar beklenen patlamayı yapamayan Rıdvan'a Rangers Teknik Direktörü Bronckhorst sahip çıktı. Bronckhorst, "Rıdvan'ın ilk geldiği günler ile bugünü arasında gözle görülecek bir değişiklik var. İnanıyorum ki çok yakın bir zamanda kadronun ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak. Medyada gideceği yönünde haberler çıkıyor, bizim ise kulüp olarak böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tanG. Rangers'a transfer olan ancak bugüne kadar beklenen patlamayı yapamayan Rıdvan'a Rangers Teknik Direktörü Bronckhorst sahip çıktı. Bronckhorst, "Rıdvan'ın ilk geldiği günler ile bugünü arasında gözle görülecek bir değişiklik var. İnanıyorum ki çok yakın bir zamanda kadronun ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacak. Medyada gideceği yönünde haberler çıkıyor, bizim ise kulüp olarak böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.