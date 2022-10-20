Haberler Beşiktaş Ismael görüşme odasına

Ismael görüşme odasına

Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in durumunu masaya yatırırken oybirliğiyle 'yola devam' kararı aldı. Buna karşın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın son haftalardaki düşüşle ilgili İsmael'le görüşeceği öğrenildi. Kazancı, üst üste kaybedilen 9 puan, büyük maçların kazanılamaması ve Vodafone Park'taki kötü sonuçlarla ilgili Fransız hocadan rapor alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Ismael görüşme odasına
Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in durumunu masaya yatırırken oybirliğiyle 'yola devam' kararı aldı. Buna karşın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın son haftalardaki düşüşle ilgili İsmael'le görüşeceği öğrenildi. Kazancı, üst üste kaybedilen 9 puan, büyük maçların kazanılamaması ve Vodafone Park'taki kötü sonuçlarla ilgili Fransız hocadan rapor alacak.
DİĞER
Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!
Piyango vurdu! Hadise Kıbrıs'taki yılbaşı konseri için dudak uçuklatan rakama anlaştı
G.Saray'dan Caner Erkin sürprizi! Bomba iddia
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Resmen 'Fransız' kaldı!
Sakat oynatmam
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" Flaş sözler! "11 çıksa kimse şaşırmaz" 07:48
Galatasaray'dan gol resitali Galatasaray'dan gol resitali 07:20
Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu Hamza Akman: Hayalim gerçek oldu 07:18
Berkan Kutlu’dan alkışlık performans Berkan Kutlu’dan alkışlık performans 07:16
Aslantepe’de ilklerin gecesi Aslantepe’de ilklerin gecesi 07:07
Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar Aslan'dan isyan var! İşte itiraz edilen pozisyonlar 06:33
Daha Eski
F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia F.Bahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia 01:41
Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... Cimbom'a Depay müjdesi! Ocak ayında... 01:35
Başlangıç Başlangıç 01:34
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:31
Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! Inter yıldız ismi gözüne kestirdi! 01:20
O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! O G.Saraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! 01:18