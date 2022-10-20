Ismael görüşme odasına

Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in durumunu masaya yatırırken oybirliğiyle 'yola devam' kararı aldı. Buna karşın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın son haftalardaki düşüşle ilgili İsmael'le görüşeceği öğrenildi. Kazancı, üst üste kaybedilen 9 puan, büyük maçların kazanılamaması ve Vodafone Park'taki kötü sonuçlarla ilgili Fransız hocadan rapor alacak.
Beşiktaş yönetimi, Valerien İsmael'in durumunu masaya yatırırken oybirliğiyle 'yola devam' kararı aldı. Buna karşın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın son haftalardaki düşüşle ilgili İsmael'le görüşeceği öğrenildi. Kazancı, üst üste kaybedilen 9 puan, büyük maçların kazanılamaması ve Vodafone Park'taki kötü sonuçlarla ilgili Fransız hocadan rapor alacak.