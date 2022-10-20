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Gedson dönüyor

Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçında kulübeye çektiği Gedson’a Hatayspor maçında 11’de şans verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Gedson dönüyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, pazartesi akşamı oynanacak Hatayspor maçında orta saha kurgusunu tekrar değiştirecek. Son oynanan Trabzonspor derbisinde yedek kulübesine alınan Gedson Fernandes'in yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Portekizli futbolcu, Josef ve Salih Uçan'la birlikte orta sahada görev yapacak. 23 yaşındaki orta saha oyuncusundan özellikle bu karşılaşmada ofansif anlamda takıma daha fazla katkı vermesi isteniyor. Beşiktaş teknik heyeti, geçiş oyununun daha hızlı uygulanması için antrenmanlarda sık sık uyarı yapıyor.
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