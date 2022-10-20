BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Beşiktaş'ta ocak ayında bir devir kapanabilir. Atiba'nın futbolu bırakabileceği ifade ediliyor...
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın, ocak ayında aktif futbol yaşantısını noktalayabileceği kaydedildi.
Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.
Atiba Hutchinson'ın, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi.
ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?
8 Şubat 1983 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine York Region Shooters'ta başladı.
Sırasıyla Toronto, Östers, Helsingborg, Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları giydi.
2013'te Beşiktaş'a transfer oldu.
9 senedir aralıksız siyah-beyazlı takımın formasını terletiyor.
1.87 cm boyundaki Atiba, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan deneyimli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Bu maçlarda 16 gol atarken 24 de asist yaptı.
Tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 275 bin euro...