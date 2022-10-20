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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Beşiktaş'ta kadroya giremeyen 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson'ın devre arasında kariyerini noktalayabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Beşiktaş'ta ocak ayında bir devir kapanabilir. Atiba'nın futbolu bırakabileceği ifade ediliyor...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın, ocak ayında aktif futbol yaşantısını noktalayabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Atiba Hutchinson'ın, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

ATIBA HUTCHINSON KİMDİR?

8 Şubat 1983 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Profesyonel futbol kariyerine York Region Shooters'ta başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Sırasıyla Toronto, Östers, Helsingborg, Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

2013'te Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

9 senedir aralıksız siyah-beyazlı takımın formasını terletiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

1.87 cm boyundaki Atiba, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan deneyimli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da bir devir kapanıyor mu? Atiba...

Atiba, Beşiktaş formasıyla toplamda 326 karşılaşmada görev aldı.

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