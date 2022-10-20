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Beşiktaş deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 20:05
Beşiktaş deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası yapılan minyatür kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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