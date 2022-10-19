Orta sahadan destek yok

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken orta sahanın hücumdaki verimsizliği dikkat çekiyor. Orta alanda görev alan 5 isimden 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi. Bu sezon 14 gol atan Kartal'da bunun 4'ünde orta saha katkısı olurken savunma oyuncularından ise 2 gol ve 5 gol pası geldi.
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftası geride kalırken orta sahanın hücumdaki verimsizliği dikkat çekiyor. Orta alanda görev alan 5 isimden 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi. Bu sezon 14 gol atan Kartal'da bunun 4'ünde orta saha katkısı olurken savunma oyuncularından ise 2 gol ve 5 gol pası geldi.