Muleka'dan 8 resmi maçta 4 gol

Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.
Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.