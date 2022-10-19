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Muleka'dan 8 resmi maçta 4 gol

Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Muleka'dan 8 resmi maçta 4 gol
Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.
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