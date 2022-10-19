Kayıp istemem!

Teknik direktör İsmael, Galatasaray derbisine kadar oynayacakları Hatay ve Ümraniye karşılaşmalarını kazanarak zirveden kopmamak istiyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 07:00
Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael'in, G.Saray ile oynanacak derbi maça kadarki stratejisi belli oldu. Trabzon ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de 10. haftayı 1 puanla kapatan Beşiktaş'ı kritik bir viraj bekliyor. Teknik direktör Ismael'in, Galatasaray derbisine kadarki planı belli oldu. Siyah-beyazlılar bundan sonraki iki maçta 6 puan hedefliyor. Kartal, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'a konuk olacağı maçta Wout Weghorst, Ghezzal, Saiss gibi önemli eksiklerine karşın kazanmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Hatay maçı gibi Ümraniye maçını da galibiyetle tamamlayarak derbiye yüksek moralli ve güçlü bir şekilde çıkmayı planlıyor.