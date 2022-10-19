Hatay maçını bekliyor

Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka'ya, Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu. Demoktratik Kongolu futbolcu, son dört haftadır fileleri havalandıramıyordu. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien İsmael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka'ya, Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu. Demoktratik Kongolu futbolcu, son dört haftadır fileleri havalandıramıyordu. Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor. Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien İsmael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak. Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.