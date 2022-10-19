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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'ta oyun planı değişti! Forvet sil baştan

Beşiktaş'ta, Hollandalı yıldızın forma giyemeceği Hatayspor maçında ileri uçta Cenk Tosun görev yapacak. Ghezzal'ın yokluğunda ise forvete destek verecek isim Muleka olacak!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor derbisinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyun planı tamamen değişiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Hollandalı forvet Weghorst ile sağ kanadın etkili ismi Ghezzal'ın aynı karşılaşmada sakatlanması, teknik heyetin keyfini kaçırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Her iki oyuncunun da yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle teknik direktör İsmael, saha içi taktiğinde mecburi değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Geriden gelen uzun topların Hollandalı golcü tarafından indirilip, kanatlardan yine kendisine orta yapılması üzerine kurulu oyun planını nasıl işleteceği konusunda çalışmalar başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

İLK 11'DE İKİ GEZİCİ FORVET

Fransız teknik direktörün elinde Cenk Tosun ve Muleka gibi iki önemli forvet oyuncusu var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Ancak ikisi de pivot değil, gezici forvet oyuncuları.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Fransız çalıştırıcının Weghorst'un yerine Cenk Tosun'a forvette şans vermesine kesin gözüyle bakılırken, Ghezzal'ın yokluğunda da sağ kanatta Muleka'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Orta sahada da Gedson ile İsmael'in vazgeçemediği Dele Alli'nin yine bir arada oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

HATAY MAÇINI BEKLİYOR

Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka'ya, Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Demoktratik Kongolu futbolcu, son dört haftadır fileleri havalandıramıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien İsmael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

MULEKA'DAN 8 RESMİ MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlıların Hatay maçında en güvendiği isimlerden biri olacak Muleka, bu sezon 8 resmi maçta forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael 11'de değişikliğe gidiyor! Çift forvet düzeni

Bu periyotta rakip fileleri 4 kez (K.Gümrük, Sivas-2, A.Gücü) havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performansla yıldızlaşmıştı.

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