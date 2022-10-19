Derbiye yetişsin

Beşiktaş'ta tüm gözler Hatayspor maçına çevrilse de, teknik direktör Valerien İsmael özellikle Ghezzal'ın durumuyla yakından ilgileniyor. Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu. İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz. Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. Fransız teknik adam, sağlık ekibine 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da G.Saray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için talimat verdi. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.