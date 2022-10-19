Haberler Beşiktaş Dele Alli'nin ilk 11 şartı yok

Dele Alli'nin ilk 11 şartı yok

Beşiktaş kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valerien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Dele Alli'nin ilk 11 şartı yok
Beşiktaş kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valerien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir" denildi.
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