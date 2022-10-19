Dele Alli'nin ilk 11 şartı yok

Beşiktaş kulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valerien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir" denildi.
Beşiktaşkulübü, yeni transferlerden Dele Alli ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valerien Ismael'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir" denildi.