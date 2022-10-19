BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Beşiktaş'ın savunmasında büyük öneme sahip olan Romain Saiss, Giresunspor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında formasından uzak kalmıştı.
Beşiktaş'ın savunmasında büyük öneme sahip olan Romain Saiss, Giresunspor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında formasından uzak kalmıştı.
Faslı futbolcunun tedavisi devam ederken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun Hatayspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
VALERIEN ISMAEL'E TATİL YOK
Beşiktaş'ta iki günlük izin yarın sona erecek ve Hatayspor maçı hazırlıkları başlayacak.
Bu süreçte vaktini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Valerien İsmael, ekibiyle birlikte takımın eksiklerine odaklandı.
Futbolculara 15 günlük antrenman programını veren İsmael, izin günlerinde de bu programa uygun bir şekilde hareket edilmesini istedi.
ROMAIN SAISS KİMDİR?
26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Kariyerine Valence altyapısında başladı.
Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi.
Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı formayla 9 maça çıkan Saiss, skor üretemedi.
32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
A milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Saiss'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro...
Saiss'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.