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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'a sakatlığı bulunan o isimden iyi haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 14:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Beşiktaş'ın savunmasında büyük öneme sahip olan Romain Saiss, Giresunspor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında formasından uzak kalmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Faslı futbolcunun tedavisi devam ederken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Sabah'ta yer alan habere göre iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun Hatayspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

VALERIEN ISMAEL'E TATİL YOK

Beşiktaş'ta iki günlük izin yarın sona erecek ve Hatayspor maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Bu süreçte vaktini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Valerien İsmael, ekibiyle birlikte takımın eksiklerine odaklandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Futbolculara 15 günlük antrenman programını veren İsmael, izin günlerinde de bu programa uygun bir şekilde hareket edilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

ROMAIN SAISS KİMDİR?

26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Kariyerine Valence altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers, Wolverhampton formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Sezon başında bedelsiz şekilde Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

Siyah-beyazlı formayla 9 maça çıkan Saiss, skor üretemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a o isimden iyi haber geldi!

32 yaşındaki futbolcu, 1.88 cm boyunda ve defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

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