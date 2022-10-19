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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - John Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Norveçli eski futbolcu John Carew, vergi yolsuzluğundan suçlandı. Carew ise 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkarlık olduğunu vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - John Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti

Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan John Carew ile ilgili flaş bir iddia gündemde. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların eski golcüsü Carew'in başı vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi.

CAREW'E KAÇAKÇILIK SUÇLAMASI

Savcılık, soruşturmanın ardından John Carew'i ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı. Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkarlık olduğunu vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti.

6 YIL HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Ancak; 43 yaşındaki eski futbolcu, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına ise itiraz etti. Carew'in 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu gündemde.

'30 MİLYON EURO SERVETİNİ SAKLIYOR'

Beşiktaş'ın dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı. Norveçlinin 1.2 milyon euro civarında gelir beyan etmemekle de suçlandığı ve toplamda 30 milyon euroluk servetini sakladığı konuşuluyor. Carew, 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta 25 maçta 13 gol atmıştı.

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