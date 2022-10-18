Beşiktaş'ta tüm gözler Trabzonspor karşılaşmasında alınacak bir galibiyete çevrilmişken, zorlu derbinin 2-2 bitmesinin ardından Fransız teknik direktör Valerien İsmael'in durumu yeniden tartışma konusu oldu. Son haftalardaki alınan kötü sonuçlar nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan, hatta Trabzonspor karşılaşmasının bitiminde taraftarların da istifa tezahüratları yaptığı Fransız teknik direktör Valerien İsmael'e Beşiktaş yönetiminden destek mesajı geldi. İsmael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan siyahbeyazlı yönetim kurulundan, "Fransız hoca ile yola devam" kararı çıktı.

FİKRİMDE HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında Valerien İsmael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluk kupasını Valerien İsmael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulum da aynı düşüncede. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu İsmael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Çebi'nin, Trabzonspor beraberliği sonrası da aynı düşüncede olduğu ve Fransız teknik adamla yola devam edileceği ifade edildi.

18 MÜCADELEDE 8 GALİBİYET ALDI

Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin desteğini arkasına alan Valerien İsmael de bu konuyla ilgili olarak maç sonu yaptığı açıklamada, "Lig Ekim'de değil, Mayıs'ta kazanılır" diyerek ayrılmayacağını resmen açıkladı. Trabzonspor maçı, İsmael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu periyotta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzon beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

TAZMİNATI 600 BİN EURO!

Siyah-beyazlı camianın bir kısmının "Hemen gönderilsin", bir kısmının ise "Biraz daha sabredelim" dediği İsmael'in, gönderilmesi durumunda alacağı tazminat belli oldu. Buna göre eğer Beşiktaş yönetiminin Fransız hocayla yollarını ayırma kararı verirse İsmael'e 600 bin euro tazminat ödeyeceği, bunun dışında herhangi bir ödeme olmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş, 29.2'yle ligin en fazla uzun top (Topun geriden uzun topla şişirilip ön taraftaki oyuncuların indirilmesi) atan takımı.

Beşiktaş, 28 hava topu (Ön taraftaki oyuncuların kafa topları indirip, servis yapması) mücadelesiyle en fazla hava topuna çıkan ekip.

Beşiktaş, Ümraniyespor'dan sonra 6.6 ligin en fazla orta yapan (Ön taraftaki oyuncuların hava toplarını indirip kanatlara dağıtması ve onların yaptığı ortalar) ekibi.