Weghorst&Ghezzal 10 gün yok

Beşiktaş'aönceki günkü derbide sakatlanan iki isimden kötü haber geldi. Trabzonspor maçında sol adelesinden sakatlık yaşayan Wout Weghorst ve Ghezzal yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor maçında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildi. Aynı maçta sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden Wout Weghorst'un ise uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem ortaya çıktı. İki oyuncun tedavisine başlandığı açıklandı. İki oyuncunun da bir hafta boyunca tedavi sürecinde olacağı ve pazartesi günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin az olduğu belirtildi.