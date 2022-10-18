Vodafone Park deplasmanı

Beşiktaş, Trabzonspor beraberliği ile evinde üst üste 3. puan kaybını yaşadı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e kaybederken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Beşiktaş bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken; iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

EVİNDE KAYIP

Fransız teknik adam Valerien İsmael yönetiminde toplam 19 maça çıkan Beşiktaş, 8 dış saha maçını kaybetmezken 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Kartal içerideki 10 maçta ise 5 kez kazanırken 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, tüm mağlubiyetleri evinde yaşadı.