Üç haftalık kritik viraj

Beşiktaş yönetimi, İsmael'e yine 'tam destek' verirken, Fransız hocayla ilgili nihai kararın üç hafta sonrası verilebileceği ifade edildi. Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünen yönetimin, son kararını G.Saray derbisi sonrası vereceği ifade edildi.

Buna göre sırasıyla Hatay (D), Ümraniye ve G.Saray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak olan Kartal'ın alacakları saha sonuçları, İsmael için de belirleyici olacak. Üç haftalık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi durumunda Fransız çalıştırıcı yerini sağlamlaştırırken, aksi bir durumda ise koltuğu yeniden tartışma konusu olacak.