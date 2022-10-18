Özür dilerim Beşiktaş!

Beşiktaş'ınpazar akşamı sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta bordo-mavili takımın attığı ikinci golde rakibine hatalı pas veren Arthur Masuaku, sosyal medyadan özür diledi. Kongolu defans oyuncusu, "Bugün takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilemesi gereken kişi benim. Bugün kazanmayı hak etmiştik. Sevginizi kalbimde hissedebiliyorum. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarından itibaren tekrar çalışacağız. Tek aşk Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Trezeguet'nin attığı golde hatası olduğunu kabul eden Masuaku, sadece yaptığı hata değil maç içindeki verimsizliği ile dikkat çekti. Yaptığı 12 ortadan sadece 1 tanesi yerini bulan Masuaku 98 kez topla buluştu. Beşiktaş'ın sahada en fazla topla buluşan oyuncusuydu. 90 dakika sahada kalan oyuncular arasında en kötü pas yüzdesi (%68) yapan oyuncu olarak dikkat çekti.