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Kara Kartal’a 2 gün izin

Beşiktaş, Hatay maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Trabzon maçında forma giyen oyuncular salon çalışmalarıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise aktivasyon çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günün tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Kara Kartal’a 2 gün izin
Beşiktaş, Hatay maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Trabzon maçında forma giyen oyuncular salon çalışmalarıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise aktivasyon çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günün tamamladı. Kartal iki günlük iznin ardından perşembe günü 17.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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