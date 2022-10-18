Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması! Gerçeği yansıtmamaktadır...

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Dele Alli hakkında çıkan haberleri yalanlayan bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.



Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.



Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.