Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Pazar gecesi oynanan ve 2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçı sırasında ve bitiş düdüğü sonrasında Vodafone Park'taki siyah-beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.
Pazar gecesi oynanan ve 2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçı sırasında ve bitiş düdüğü sonrasında Vodafone Park'taki siyah-beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.
Bu tepkinin yankıları ise sürüyor. 2. yarının ortalarında "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratı yapan Beşiktaş tribünleri derbi sonrasında da Fransız teknik adamı istifaya çağırdı.
Beşiktaş taraftarının Ismael'e olan güveni adeta dibe vururken sosyal medyada da Fransız teknik adama ciddi tepkiler vardı.