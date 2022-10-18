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Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş taraftarının teknik direktör Valerien Ismael'e güveni kalmadı. Kadro tercihi, oyuna müdahalelerde gecikme yaşanması ve taktiksel eksiklikler sonrası Beşiktaş taraftarları Fransız çalıştırıcıdan umudu kesti. Yönetim ise Valerien Ismael'in arkasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Pazar gecesi oynanan ve 2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçı sırasında ve bitiş düdüğü sonrasında Vodafone Park'taki siyah-beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Bu tepkinin yankıları ise sürüyor. 2. yarının ortalarında "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratı yapan Beşiktaş tribünleri derbi sonrasında da Fransız teknik adamı istifaya çağırdı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Beşiktaş taraftarının Ismael'e olan güveni adeta dibe vururken sosyal medyada da Fransız teknik adama ciddi tepkiler vardı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Kadro tercihi, oyuna müdahale etmekte gecikme yaşanması ve taktiksel eksikler Beşiktaş taraftarının ve futbol otoritelerinin en çok temas ettiği konular oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Ancak yönetim şu aşamada Ismael'in arkasında duruyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Takvim'in haberine göre; Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

YÖNETİM ŞİMDİLİK ARKASINDA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam edecek.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim" ifadelerini kullanarak hocasına güvenoyu vermişti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

VODAFONE PARK DEPLASMAN OLDU
Beşiktaş, önceki gece Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak evinde önemli bir kayıp daha yaşadı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Beşiktaş, Trabzonspor beraberliği ile evinde üst üste 3 kez puan kaybına ulaştı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e kaybederken F.Bahçe ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...

Beşiktaş deplasmanda 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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