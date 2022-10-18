Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Trabzonspor derbisinde sakatlanan Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, teknik direktör Valerien Ismael, iki oyuncunun yokluğu sonrası flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 12:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Mücadele sonrası Beşiktaş'a iki kötü haber birden geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Ghezzal'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Weghorst'un da uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Beşiktaş'ta Ghezzal ile birlikte Wout Weghorst'un da sakatlandığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Siyah-beyazlılarda sakatlıktan yeni çıkan Rachid Ghezzal, yeniden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Siyah-beyazlılarda yaşanan üst üste sakatlık sonrası gözler Jackson Muleka'ya çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine flaş bir başlangıç yapmış ancak; daha sonra düşüşe geçmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Muleka'ya Hatayspor ile oynanacak maç öncesi gün doğdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

HATAY MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

Demoktratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka son dört haftadır fileleri havalandıramıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Teknik heyetin daha önce özel terapi yaptığı Muleka, Hatayspor maçını iple çekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Hem Wout Weghorst hem de Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'in sahadaki en büyük kozlarından biri Muleka olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

ISMAEL'DEN MULEKA KARARI

Şu ana kadar 4 gol üreten Jackson Muleka'nın Hatayspor maçında 11'de olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

Trabzonspor maçında son 6 dakika görev yapan Muleka hem gol orucunu açmak hem de performansını yukarıya taşımak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistle dikkati çeken ve Standard Liege'den Beşiktaş'a transfer olan Muleka için siyah-beyazlılar 3 milyon 350 bin euro bonservis ödedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael çözümü buldu! Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sonrası...

5 yıllık imza atan Muleka'nın Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro gelir elde edeceği duyurulmuştu.

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