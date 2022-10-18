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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya çağırmış ve tribünlerden Sergen Yalçın lehine tezahürat yapılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın gidişatı ve Valerien Ismael ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 10:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı dev maça taraftarlar damga vurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Siyah-beyazlı tribünlerin ilk tepkisi Valerien Ismael'e oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında henüz değişiklik yapmayan Valerien Ismael'e yönelik "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratları tribünlerde yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Maç sonunda taraftarın istifa tezahüratlarına cevap veren teknik adam, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in taraftarlar tarafından istifaya davet edildiği dönemde tribünlerde adına tezahüratlar yapılan Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Milliyet'e konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael'i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı, ancak Fransız teknik adama arka çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

"TARAFTAR İSTEDİĞİ GİBİ BAĞIRIR"

Yalçın, "Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Sergen Yalçın, meslektaşı Valerian Ismael ve yeni transferlerle ilgili de şöyle konuştu:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

"BANA ASLA YAKIŞMAZ"

"Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig'den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

Ligin uzun bir maraton olduğunu da hatırlatan başarılı teknik adam, "Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını, istiyorlar, tepkileri bundandır" yorumunu yaptı.

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