BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Valerien Ismael sözleri

"BANA ASLA YAKIŞMAZ"

"Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig'den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir."