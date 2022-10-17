Valerien istifa

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde takımlarını yine yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, stadı tamamen doldurdu. Derbi biletlerini çıkar çıkmaz tüketen Beşiktaşlılar, 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. Trabzonspor taraftarının alınmadığı deplasman tribününü de dolduran siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de görsel bir şölen sundu. Yaptıkları tezahüratlarla Beşiktaş'a büyük bir destek veren futbolseverler, derbi beraberliği sonrasında ise stadı üzgün bir şekilde terk ederken, bitiş düdüğüyle birlikte, İsmael'e istifa tezahüratları yaptı. Tribünde eski teknik direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yankılandı.