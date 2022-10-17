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Valerien istifa

Beşiktaşlı taraftarlar, derbinin bitiş düdüğüyle birlikte Valerien İsmael’i istifaya davet edip, Sergen Yalçın tezahüratları yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Valerien istifa

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Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor derbisinde takımlarını yine yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, stadı tamamen doldurdu. Derbi biletlerini çıkar çıkmaz tüketen Beşiktaşlılar, 90 dakika boyunca takımlarını büyük bir coşkuyla destekledi. Trabzonspor taraftarının alınmadığı deplasman tribününü de dolduran siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de görsel bir şölen sundu. Yaptıkları tezahüratlarla Beşiktaş'a büyük bir destek veren futbolseverler, derbi beraberliği sonrasında ise stadı üzgün bir şekilde terk ederken, bitiş düdüğüyle birlikte, İsmael'e istifa tezahüratları yaptı. Tribünde eski teknik direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yankılandı.
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