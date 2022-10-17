Ismael'den dört farklı tercih geldi

Valerien Ismael, Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı. Saiss yerine Montero'yu Tayyip Talha'yla savunmanın merkezinde görevlendiren İsmael, Gedson'u kulübeye çekerek Salih'e forma verdi. Tayfur ve Redmond yerine de N'Koudou ve Ghezzal'ı ilk 11'de görevlendirmeyi tercih etti.
ValerienIsmael, Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı. Saiss yerine Montero'yu Tayyip Talha'yla savunmanın merkezinde görevlendiren İsmael, Gedson'u kulübeye çekerek Salih'e forma verdi. Tayfur ve Redmond yerine de N'Koudou ve Ghezzal'ı ilk 11'de görevlendirmeyi tercih etti.