Haberler Beşiktaş Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Vodafone Park'ta şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı maçta kazanan olmadı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Erman Toroğlu flaş hakem eleştirisinde bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Teknik direktörlerin maçı olacaktı… ama hangi açıdan?

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Abdullah Avcı için fazla bir sorun yok. Geçen senenin şampiyonu, Süper Kupa'yı da aldılar onun kredisi var.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Takım iyi oynuyor mu? Hayır… Ancak Monaco galibiyeti ilaç gibi oldu. Puan cetveline bakınca da fazla kaybı yok.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Trabzonspor kadrosuna göre takım istenen futbolu oynuyor mu? Hayır… Çok daha fazla şey yapması lazım.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Beşiktaş'a gelirsek orada teknik direktör için sorun var. Geçen sene ligin yarısından sonra geldi. Kulübü de takımı da tanıyor. Transferleri de kendi yaptı. Onun çok daha iyi işler yapması lazım sahada. Ama olmadı.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Sezon başı bir başladılar saman alevi, sonra stop ettiler. Şimdi de ite-kaka gidiyorlar.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Dün gece ilk yarı herkes Ghezzal'dan çok şey bekledi. Geçen hafta maça girince iyi şeyler yapmıştı. Ancak o isteneni veremedi ve takımı 10 kişi oynattı. Ne zaman sakatlanıp çıktı bu sefer Beşiktaş 11'e 11 oynamaya başladı.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

İkinci yarı daha bir hareketli oynadılar siyah-beyazlılar. Nitekim skoru 2-2'ye getirdiler. Ama bunda Trabzonspor'un da payı vardı. Çok rahat 3-1'i bulacak pozisyonu yakaladılar ama atamadılar. Atamazsan sonucuna katlanacaksın.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Bu maçı yazarken dakika 86'ydı. Böyle biterse iki takım için de toz kalkmıyor. Türkiye'de sistem böyle. Ama Beşiktaş kaybetse bu kez Valerien İsmael yine tartışılacak. Yani Beşiktaş'ın hocası şu sıralar sırat köprüsünde geziyor.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Seyirci geçen hafta Ghezzal'ı oyuna aldırdı iyi de yaptı. Dün de Cenk'i oyuna aldırdı yine iyi yaptı. Demek ki seyirci Beşiktaş'ı teknik adamdan daha iyi takip ediyor.

Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!

Oyunun başında Hamsik, Salih'in ayağına resmen bastı. Ali Şansalan bakıyordu ama herhalde gözüne perde indi.

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