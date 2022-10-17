Biz hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Vodafone Park'ta F.Bahçe derbisinden sonra Trabzonspor derbisinde de berabere kalmalarının ardından şanssızlıktan yakındı. Trabzon derbisinde özellikle ikinci yarıda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen İsmael, "Maça daha ısınamadan savunmadaki yerleşim hatasından kalemizde duran toptan golü gördük. Ardından eşitliği sağladık ancak yine basit ve takımımıza yakışmayan bir şekilde amatörce hatalarla ikinci kez geri düştük. Böyle atmosferi yüksek maçlarda bu tip hatalar yaparsanız cezalandırılırsınız" ifadelerini kullandı.
TOPU İÇERİ ATAMADIK
İkinci yarıda tamamen maça hakim olduklarını vurgulayan Fransız teknik adam Valerien İsmael, "Oyuncularım ikinci yarıda söylediklerimi harfiyen yerine getirdi ve maça ağırlımızı koyduk. Ancak bu sezon üç direği bir türlü geçemiyoruz. Üzerimizde bir şanssızlık var. Rakibi baskı altına aldık ve beraberlik golünü bulduk. Ancak ikinci yarıda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koymamıza rağmen 1 puanla yetindik. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzu maçların geneline yayarsak şampiyonluk hedefimizi çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.