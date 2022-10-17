Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.
2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.
NTV'nin haberine göre, Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.
Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirdi.
Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil.
Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu.
Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı.
Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.
"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.
NE YAŞANMIŞTI?
Karşılaşmanın son anlarında tribünler 'Valerien istifa' tezahüratları yapmıştı.
Öte yandan Sergen Yalçın lehine tezahüratlar da Vodafone Park'ta yankılandı.
"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye de tezahüratlarda bulundu.
Siyah beyazlı kulüp Ismael için, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." açıklaması yapmıştı.