Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Siyah beyazlı kulüp Ismael için, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." açıklaması yapmıştı.