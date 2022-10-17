Haberler Beşiktaş Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş cephesinde merak edilen, maç sonunda Valerien Ismael ile yola devam edilip edilmeyeceğiydi. Beşiktaş yönetimi, Valerien Ismael'e dair flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:21
Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

NTV'nin haberine göre, Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirdi.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Siyah beyazlı kulübün başkanı yaptığı açıklamada, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

NE YAŞANMIŞTI?
Karşılaşmanın son anlarında tribünler 'Valerien istifa' tezahüratları yapmıştı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Öte yandan Sergen Yalçın lehine tezahüratlar da Vodafone Park'ta yankılandı.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

"ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye de tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Valerien Ismael ile yola devam edecek mi? Yönetimden karar çıktı!

Siyah beyazlı kulüp Ismael için, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." açıklaması yapmıştı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Yıldız golcü geliyor...
Melisa Döngel o oyuncuyla sarmaş dolaş! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle yakalanmıştı şimdiki yakışıklı bakın kim! "Berk, Selin'i unutmuş"
Stoper harekatı erken başladı! Bir genç bir deneyimli...
G.Saray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş derbi sonrası ara vermedi
Flaş Dele Alli iddiası! "Kesin sözleşme imzalamış"
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
Canlı döviz kuru takibi (17 Ekim)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (17 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ayrıntıları! Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 14:43
Sivasspor - Giresunspor maçının VAR'ı belli oldu Sivasspor - Giresunspor maçının VAR'ı belli oldu 14:29
Sivasspor - Giresunspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Giresunspor maçı hangi kanalda? 14:22
G.Saray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu! 14:11
G.Saray'da kupa mesaisi G.Saray'da kupa mesaisi 13:43
Beşiktaş derbi sonrası ara vermedi Beşiktaş derbi sonrası ara vermedi 13:37
Daha Eski
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a dev üstünlük! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a dev üstünlük! 13:23
İspanya'da teklif geliyor! İşte o 2 kulüp İspanya'da teklif geliyor! İşte o 2 kulüp 13:13
Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı... Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı... 13:02
Göztepe'de beklentiler boşa çıktı! O alanda en kötüsü Göztepe'de beklentiler boşa çıktı! O alanda en kötüsü 12:49
Neymar'ın Barça'ya transferiyle ilgili dava başladı! Neymar'ın Barça'ya transferiyle ilgili dava başladı! 12:34
F.Bahçe'de gözler onların üstünde! En büyük kozlar... F.Bahçe'de gözler onların üstünde! En büyük kozlar... 12:26