Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Beşiktaş'ta iç transfer harekatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta iç transfer harekatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Salih Uçan, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
Kontratı 2023 Haziran'da sona erecek olarak görülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi.
Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı belirtildi.
Milli futbolcunun gelecek sezon da takımda yer alacağı ifade edildi.
Tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş, 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer etmişti.
Uçan, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Salih Uçan, Trabzonspor karşısında 68 dakika sahada kaldı.
Başarılı futbolcu oyundan çıktıktan sonra Cenk'e yapılan faulde itirazda bulundu.
Orta saha oyuncusu itiraz nedeniyle kulübede sarı kart gördü.
Tecrübeli oyuncu maç sonu, "Çok bireysel hata yaptık. Gelecek maçlarda bunu telafi edeceğiz" dedi.