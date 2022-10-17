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Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, kadrosundaki futbolcularla sözleşme uzatma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yıldız isimle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Kara Kartal'da başarılı orta saha oyuncusuyla gelecek sezon için de devam edileceği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Beşiktaş'ta iç transfer harekatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Salih Uçan, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Kontratı 2023 Haziran'da sona erecek olarak görülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Sabah'ın haberine göre Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı belirtildi.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Milli futbolcunun gelecek sezon da takımda yer alacağı ifade edildi.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş, 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor'dan transfer etmişti.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Uçan, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Salih Uçan, Trabzonspor karşısında 68 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş o isimle uzatmış! Sözleşmesinde opsiyon detayı

Başarılı futbolcu oyundan çıktıktan sonra Cenk'e yapılan faulde itirazda bulundu.

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