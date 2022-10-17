BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftardan yıldız isme şok tepki! Islıklandı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında sergilediği performans taraftarları memnun etmedi.
Kritik mücadeleyi izlemek için Vodafone Park Stadı'nı dolduranlar, özellikle teknik direktör Valerien Ismael aleyhine tezahüratta bulundu.
Fransız çalıştırıcıyı istifaya davet eden Beşiktaşlı bir grup taraftarın tepksinden Dele Alli de nasibini aldı.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, dün geceki derbinin etkisiz isimlerinden birisi oldu.
Takvim'de yer alan habere göre 67. dakikada yerini Cenk Tosun'a bırakan Dele Alli, Vodafone Park'ta siyah-seyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.
Dele Alli üzgün bir şekilde kulübedeki yerine geçmek zorunda kaldı.
İngiliz yıldızın performansına sosyal medyadan da tepki var. Alli için "Sahada hiç enerjisi yok. Bu takım bunu kaldıramaz" denildi.
DELE ALLI KİMDİR?
İngiliz futbolcu Dele Alli, 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.
İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon pound karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı.
Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de yılın genç futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da La Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı.
Aynı yılın ekim ayında Four-Four-Two tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi.
Tottenham'da son dönemde beklediği süreleri bulamayan Dele Alli, geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'ın yolunu tutmuştu.
İngiliz oyuncu profesyonel kariyeri boyunca toplam 370 resmi maçta forma giydi. Milton'da 88 karşılaşmaya çıkan Dele Alli, Everton'da 13 maçta görev yaparken, Tottenham formasını ise 269 kez terletti. 26 yaşındaki orta saha bu periyotta rakip filelere 91 gol gönderirken, 76 da asist yaptı ve toplamda 167 gole direkt olarak katkı sağladı.