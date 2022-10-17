BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftardan yıldız isme şok tepki! Islıklandı

İngiliz oyuncu profesyonel kariyeri boyunca toplam 370 resmi maçta forma giydi. Milton'da 88 karşılaşmaya çıkan Dele Alli, Everton'da 13 maçta görev yaparken, Tottenham formasını ise 269 kez terletti. 26 yaşındaki orta saha bu periyotta rakip filelere 91 gol gönderirken, 76 da asist yaptı ve toplamda 167 gole direkt olarak katkı sağladı.