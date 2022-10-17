BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ismael bu değişikliklerin yarısını 46. dakikada yapmış olsa Beşiktaş muhtemelen maçı kazanırdı. Taraftar işin farkında o nedenle son dakikalarda "Ismael istifa" diye haykırdılar. Başkan Ahmet Nur Çebi duydu mu bilmem ama duyması şart, çünkü Ismael, Beşiktaş'ın hocası olacak kalibrede değil.

Not: Ali Şansalan berbat bir maç yönetti, faullerdeki kararları inanılmaz çelişkiliydi. VAR olmasa gözünün önünde olan pozisyonda Yusuf Yazıcı'nın kırmızısını da es geçecekti.