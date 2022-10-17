BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - HOCAM SİSTEM BU!
Gazetem Fotomaç'da önceki gün yayınlanan yazımda 4 büyükler arasında güç farkı olmadığını, 'Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında eksiği yok fazlası yok' yorumunda bulunmuştum. Dünkü 90 dakika beni haklı çıkardı. Beşiktaş, ilk yarıda yanlış sistemde ve bazı futbolcuların aksayışında Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Tabii ki bu kötü tabloda başrol Valerien Ismael'indi. Josef'in kötü gününde oluşu, Alli'nin oyunu seyredişi takımın eksik mücadele etmesine neden oldu. Ghezzal'ın sakat sakat oynaması ise tam bir cinayet! Ya arkadaş; Cezayirli yıldız sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek? Masuaku'nun hatasının telafisi olabiliyor ama teknik adam hata yaparsa bunun telafisi yok.