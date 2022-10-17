Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Sabah yazarı Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Trabzonspor dün gece eline gelen fırsatı tepti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Düşürebiliyor musunuz, kornerde yani bir duran topta Maxi Gomez kale sahasının içinde bomboş, kafayı vurup golü yapıyor.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

O vurmasa arkasındaki Trabzonsporlu vuracak. Çok ciddi bir yerleşim hatası.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Bu golden sonra Ghezzal-Rosier ortaklığı Beşiktaş'ın golünü getirdi.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Ghezzal, Rosier'in koşu yoluna çok güzel bıraktı, o içeri kesti, Larsen de kendi kalesine attı.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Beşiktaş toparlanacak mı diye düşünürken, bu sefer amatörce bir gol daha yendi.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Masuaku, ayağındaki topu Trezeguet'ye bıraktı, tabii ki Trezeguet de böylesine hatalı bir geri pası affetmedi.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

İkinci yarı Beşiktaş'ın baskısı altındaydı. Aslında maçın belki de kırılma noktası Bardhi'nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaçırdığı pozisyon.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

O gol olsaydı biz bugün Beşiktaş camiasında belki de farklı şeyler konuşuyor olurduk. Sonra devreye taraftar girdi.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Valerien İsmael'e zorla oyuncu değiştirdiler. Bu da faydasını verdi. Bir zamanların ünlü golcüsü Cenk sahadaydı.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Weghorst'un direkten dönen kafa şutunu iyi takip edip beraberliği getirdi.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Maçın geneline bıraktığımızda beraberlik normal sonuç gibi görünse de bence hayıflanan taraf Trabzonspor'dur.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Bardhi ikinci yarıda o golü yapsa Beşiktaş asla puan alamazdı. Ali Şansalan, bazı faul yanlışları yaptı.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Maçın başında da Hamsik'e göstermesi gereken mutlak bir sarı kartı 'es' geçti.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kartlık.

Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı!

Ali Şansalan sarı verdi ama VAR uyarısıyla kırmızı kart geldi. Ancak genel olarak böylesine kritik zirve maçlarda Şansalan için kötü maç yönetti diyemem.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael tribünleri çıldırttı! Taraftar o ismi göreve çağırdı...
Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel'den ters köşe! Berk Atan ile samimiyeti ilerletti
Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!
İspanyollar peşine düştü! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide her şey var kazanan yok!
Ismael'den istifa sorusuna cevap!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı!
🌂Bu hafta hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan farkı Uğurcan farkı 06:43
Ismael'den dört farklı tercih geldi Ismael'den dört farklı tercih geldi 06:41
Masuaku'dan asist Masuaku'dan asist 06:39
Burada bir puan kötü değil Burada bir puan kötü değil 06:38
Ismael istifa! Ismael istifa! 06:35
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 01:34
Daha Eski
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:19
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:18
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:41
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:40
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:28
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:27