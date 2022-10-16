Haberler Beşiktaş Valerien Ismael'den Trabzonspor maçı sonrası istifa sorusuna cevap!

Valerien Ismael'den Trabzonspor maçı sonrası istifa sorusuna cevap!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2'lik skorla berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa sorusuna da cevap veren Ismael, "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 22:36
Valerien Ismael'den Trabzonspor maçı sonrası istifa sorusuna cevap!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırladı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İstifa sorusuna da cevap veren Ismael, "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI

"%60 ile topa sahip olduk. Top sizdeyken rakipten fazla koşamazsınız. "

"Bugün iyi bir performans gösterdik ancak kazanamadık. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Basit hatalar yaptığınızda bu sonuçlar kaçınılmaz. Bu hatalar da bu oyununun bir parçası. Son ana kadar galip gelebilirdik."

"Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum."

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