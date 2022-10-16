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Valerien Ismael Trabzonspor derbisi öncesi konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ismael, "Ben Fenerbahçe maçı öncesi de söylemiştim, böyle maçları kilit oyuncularla kazanabilirsiniz. Hücum oyuncularımız dönmüş durumda. Bu maçı yüreğinizle oynarsınız, hafta içi olan çalışmalarımızın karşılığını böyle almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 19:33 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 19:41
Valerien Ismael Trabzonspor derbisi öncesi konuştu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ismael, "Ben Fenerbahçe maçı öncesi de söylemiştim, böyle maçları kilit oyuncularla kazanabilirsiniz. Hücum oyuncularımız dönmüş durumda. Bu maçı yüreğinizle oynarsınız, hafta içi olan çalışmalarımızın karşılığını böyle almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI

"İnsan sağlığı her şeyden önemli, Bartın'da yaşanan acıyı hem futbolcularım hem de ben paylaşıyorum. Bütün herkese geçmiş olsun.",

"Ben Fenerbahçe maçı öncesi de söylemiştim, böyle maçları kilit oyuncularla kazanabilirsiniz. Hücum oyuncularımız dönmüş durumda. Bu maçı yüreğinizle oynarsınız, hafta içi olan çalışmalarımızın karşılığını böyle almak istiyoruz."

"Geçen hafta 2 stoperimizi kaybettik, umarım haftaya dönebilirler. Beni tanıdınız sol stoperde sol ayaklı bir oyuncu tercih ediyorum. Montero'yu onun için tercih ettik. Umarım o da bizim güvenimizin karşılığını verir."

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