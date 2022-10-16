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Salih Uçan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlanırken siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Uçan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 22:23
Salih Uçan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırladı. Müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Salih Uçan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Uçan, "Beraberlik yetmiyor. Bugün bireysel olarak basit hatalar yaptık ve onun cezasını çektik. Bazen olmuyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI

"Duran toptan gol yedik. Gol yedikten sonra baskımızı arttırdık ve beraberliği yakaladık. Bireysel bir hatadan tekrar geri düştük. Baskıyı sürdürüp yine maçı yakaladık. Golü daha erken bulabilseydik galip de gelebilirdik. Zor bir maçtı."

"Fenerbahçe, Başakşehir maçları... Şampiyonluk yarışında olmak için büyük maçları da kazanmamız lazım. Beraberlik yetmiyor. Bugün bireysel olarak basit hatalar yaptık ve onun cezasını çektik. Bazen olmuyor."

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