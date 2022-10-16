Salih 11’de

Beşiktaş'a zorlu Trabzonspor derbisi öncesinde sakat oyunculardan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü. Ghezzal ve N'Koudou'nun 90 dakika oynayabilecek duruma gelmelerinin ardından; F.Bahçe derbisi sonrası sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem oluştuğu için Giresun maçında oynayamayan Salih Uçan da, bugünkü derbide ilk 11'deki yerini alacak. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli'yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih'i kullanacağı öğrenildi. Valerien İsmael, orta alanda Salih'le birlikte Gedson ve Josef'e forma verecek.

Salih bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.