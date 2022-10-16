Haberler Beşiktaş Salih 11’de

Salih 11’de

Beşiktaş'a zorlu Trabzonspor derbisi öncesinde sakat oyunculardan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü. Ghezzal ve N'Koudou'nun 90 dakika oynayabilecek duruma gelmelerinin ardından; F.Bahçe derbisi sonrası sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem oluştuğu için Giresun maçında oynayamayan Salih Uçan da, bugünkü derbide ilk 11'deki yerini alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Salih 11’de

Beşiktaş'a zorlu Trabzonspor derbisi öncesinde sakat oyunculardan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü. Ghezzal ve N'Koudou'nun 90 dakika oynayabilecek duruma gelmelerinin ardından; F.Bahçe derbisi sonrası sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem oluştuğu için Giresun maçında oynayamayan Salih Uçan da, bugünkü derbide ilk 11'deki yerini alacak. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli'yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih'i kullanacağı öğrenildi. Valerien İsmael, orta alanda Salih'le birlikte Gedson ve Josef'e forma verecek.

Salih bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

DİĞER
Vefat eden Billur Kalkavan hastalığının ardından GÜNAYDIN’a samimi açıklamalarda bulunmuştu! ‘Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım’
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi!
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i
5 yıldız için ya tamam ya devam! "Bekle, gör, imzala" taktiği
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor Efeler Ligi’nde perde kapanıyor 23:44