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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den takıma derbi uyarısı! 'Sakın rakibe...'

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Son olarak Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönen siyah-beyazlılarda, Valerien Ismael'in derbi planı netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 07:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu ve tüm camia saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor maçını beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen, geçen hafta ise Giresunspor'u yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda tek hedef ezeli rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Teknik direktör Valerien İsmael'in oyuncularıyla hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çekerken, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ancak gücümüzü göstermenin zamanı geldi" diyerek onları motive ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

HÜCUM AĞIRLIKLI KADRO

Kartal'ın tek amacı ezeli rakibini yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Ligde averajla ikinci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Bu nedenle sakatlıkları geçen Ghezzal ile N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecek olan Fransız hocanın, "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin, baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" talimatı verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ 54-47 ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor, 135. kez karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maç berabere bitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

21 MAÇTA 5 YENİLGİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ezeli rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyahbeyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaşİstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

WEGHORST'A DERBİDE ÖZEL GÖREV

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Weghorst, dev maçta skorer bir görüntü çizmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta Hollandalı golcü hafta içinde antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları denenirken çeşitli roller de aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Weghorst, Trabzon maçında normalden daha fazla 'gezen santrfor' pozisyonunda olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

İŞİ SİZ BİTİRECEKSİNİZ

Valerien İsmael, derbide golcü yıldızı Weghorst kadar Ghezzal-N'Koudou ikilisine de güveniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i

Hücum üçlüsünü N'Koudou, Ghezzal ve Weghorst'tan oluşturacak olan Fransız çalıştırıcı; özellikle Hollandalı forvet Wout Weghorst baskı altındayken sakatlıkları geçen N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

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