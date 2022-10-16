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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Son dakika haberleri... Beşiktaş yönetimi kadrosundaki kiralık futbolcular ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılarda Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun takımdaki gelecekleri için performanslarının belirleyici olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak katılan futbolcular için 'performansları' belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Yakın zamanda İngiliz basınında yer alan haberlerde Nathan Redmond, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun yeniden Ada'ya dönüş yollarının kapalı olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Yönetim Wout Weghorst ile Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de kararını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Beşiktaş yönetimi, "Bekle, gör, imzala" taktiğini uygulayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Siyah-beyazlılar, futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Tayfur Bingöl, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta şans bulan ve toplam 158 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Yeni transfer, geçen haftaki Giresunspor maçında ilk 11'de görev aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Bingöl, 90 dakikada sahada kalmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

KİRALIKLARI ISMAEL ONAYLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncularla ilgili olarak, öncelikle teknik direktör Valerien İsmael'in raporuna öncelik verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Fransız çalıştırıcı, tüm futbolculardan üst düzey bir verim almayı hedeflerken, Valerien Ismael'in futbolcuların geleceği ile ilgili verilecek kararda etkisi başrolde olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Beşiktaş Süper Lig'de bu zamana kadar 10 maça çıktı, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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