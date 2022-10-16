BEŞİKTAŞ HABERLERİ | 5 yıldız için ya tamam ya devam! Beşiktaş'tan "Bekle, gör, imzala" taktiği

Beşiktaş'ta ileriye dönük kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.
Beşiktaş'ta ileriye dönük kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, kiralık oyuncuların takımdaki geleceği ile ilgili çalışmalara başladı.
Kara Kartal'da Wout Weghorst, Dele Alli, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku, takıma kiralık olarak transfer edilmişti.
Siyah-beyazlı ekibe kiralık olarak katılan futbolcular için 'performansları' belirleyici olacak.
Yakın zamanda İngiliz basınında yer alan haberlerde Nathan Redmond, Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun yeniden Ada'ya dönüş yollarının kapalı olduğu belirtildi.
Bu futbolcuların Beşiktaş ile yola devam edeceği yazıldı.
Yönetim Wout Weghorst ile Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl için de kararını verdi.
Beşiktaş yönetimi, "Bekle, gör, imzala" taktiğini uygulayacak.
Siyah-beyazlılar, futbolcuların sezonun geneline yayacağı performanslarını görmek istiyor.
Tayfur Bingöl, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta şans bulan ve toplam 158 dakika sahada kaldı.
Yeni transfer, geçen haftaki Giresunspor maçında ilk 11'de görev aldı.
Bingöl, 90 dakikada sahada kalmayı başardı.
KİRALIKLARI ISMAEL ONAYLAYACAK
Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncularla ilgili olarak, öncelikle teknik direktör Valerien İsmael'in raporuna öncelik verecek.
Fransız çalıştırıcı, tüm futbolculardan üst düzey bir verim almayı hedeflerken, Valerien Ismael'in futbolcuların geleceği ile ilgili verilecek kararda etkisi başrolde olacak.
Beşiktaş Süper Lig'de bu zamana kadar 10 maça çıktı, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.