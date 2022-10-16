Beraberlik golünü atan Cenk Tosun Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılarda 2. golü atan milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Tosun, " Daha iyi analiz yapıp, haftaya 3. puanı almak istiyoruz. Şansızlık, hakem performansı, bizim bazen maçın içinde kopmamız puan kayıplarının sebebi. " ifadelerini kullandı.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI

"Maçın sonun 25 dakikasında baskılı oynadık, çift santraforla etkili olduk. Rakibimiz pozisyon bulamadı, Yusuf'un pozisyonu var. İkinci yarı etkili olduk. Aslında çok üzgünüz, kendi evimizde bu önemli 3. maç hiçbirini kazanamadık. Daha iyi analiz yapıp, haftaya 3. puanı almak istiyoruz. Şansızlık, hakem performansı, bizim bazen maçın içinde kopmamız puan kayıpların sebebi. Taraftarımız her zaman buraya geliyor, gidip onlara teşekkür etmemiz gerekiyordu. Hangi maç olursa olsun böyle olacak."