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Yerlikaya'dan Çebi’ye ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Beşiktaş kulübünü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ağırladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, keyifli geçen ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ismi yazılı olan Beşiktaş forması takdim etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Yerlikaya'dan Çebi’ye ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Beşiktaş kulübünü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ağırladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, keyifli geçen ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı olan Beşiktaş forması takdim etti.
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