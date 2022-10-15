Yerlikaya'dan Çebi’ye ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Beşiktaş kulübünü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ağırladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, keyifli geçen ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ismi yazılı olan Beşiktaş forması takdim etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Beşiktaş kulübünü ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ağırladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, keyifli geçen ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı olan Beşiktaş forması takdim etti.