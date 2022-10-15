"TFF ile ilgilenmiyorum"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için ne düşündüğü sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Başkan Çebi, "1 ay evvelki federasyon seçimlerinde orayla ilgili görevlendirmeyle ilgili talepler geldi. Beşiktaş o an için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her türlü vazife çok kutsaldır. Zor durumda olduğumuz şu günlerde Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. Geldim ve devam ediyorum. 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF başkanlığı seçimleriyle ilgili planım yok" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'taki son durumla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "3 ay evvel seçim yapıldı. Herkese 'gelin aday olun' dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda takım başarısız olsun, Ahmet Çebi yönetimi gitsin, biz de buraya oturalım niyetindeler. Yönetimin istifasını bekleyenler boşuna bekleyecekler. 3 yılı bekleyecekler."