Redmond hazır kıta

Beşiktaş’ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor. Büyük umutlarla Beşiktaş’a gelen Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı. Redmond’un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında ikinci yarıda görev alacağı bildirildi.
Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor. Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı. Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında ikinci yarıda görev alacağı bildirildi.