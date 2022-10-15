Potaya yeni sponsor

Beşiktaş ile GKN Kargo arasında kadın basketbol takımının isim ve forma ile erkek basketbol takımının şort sponsorluğu anlaşması imzalandı. Amatör sporlara yapılan sponsorluk yatırımının çok değerli olduğunu belirten Çebi, "GKN Kargo'nun özellikle de sporda kadınların çok büyük önem kazandığı son süreçte, kadın basketbol takımına sponsor olması çok anlamlı" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'e teşekkür etti.
Beşiktaşile GKN Kargo arasında kadın basketbol takımının isim ve forma ile erkek basketbol takımının şort sponsorluğu anlaşması imzalandı. Amatör sporlara yapılan sponsorluk yatırımının çok değerli olduğunu belirten Çebi, "GKN Kargo'nun özellikle de sporda kadınların çok büyük önem kazandığı son süreçte, kadın basketbol takımına sponsor olması çok anlamlı" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek'e teşekkür etti.