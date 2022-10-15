Kartal kampa gidiyor

Pazar akşamı Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını 14 Ekim Cuma günü yaptığı tek idmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı.
Pazarakşamı Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını 14 Ekim Cuma günü yaptığı tek idmanla sürdürdü. Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı. İdman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.