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Ghezzal geri dönüyor!

Sakatlığı nedeniyle ikinci yarılarda şans bulan Cezayirli yıldızın Trabzon derbisinde 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Ghezzal geri dönüyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in yüzü Trabzonspor maçı öncesinde güldü. Fransız teknik adam sakatlıkları tamamen geçen oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı, hafta sonundaki Trabzonspor maçında 90 dakika kullanabilecek. Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Ali'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti. Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.
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